Adéu, senyor Willis.

Miro amb el meu fill una pel·lícula infantil sueca. No passa gran cosa fins que el gos del nen mor. Això em crida molt l’atenció, ja que obviava veure’l abans dels títols, com passa sempre a Disney, quan el «millor amic» arriba amb la llengua fora i fa alguna ganyota. Però no, el gos mor i els seus amos expliquen al nen que tots morirem algun dia ensenyant-li un món ple de tombes. I que tot té un final. El tren que arriba a l’estació. El col·legi. La vida. Busco la informació de la pel·lícula i sí, és per a un públic d’entre tres i sis anys. El meu fill pregunta «és cert que tots morirem?».

Els suecs tenen aquesta relació especial amb la mort. En teoria serveix per portar millor el tema, però jo soc més de la idea que els suecs s’ho tenen molt cregut i que tot és una (una altra) de les seves tantes aparences de societat perfecta. Ho comento a la meva dona, això de la pel·lícula, i em diu que és clar, que ens creiem que no hi haurà un final. I quan em pregunta la meva opinió li dic que la mort és una estafa, ho tinc claríssim. I això que a mi em van educar uns salesians que ens feien anar a totes les vetlles que hi hagués a la ciutat. Cada vegada que moria la tia segona d’un alumne, allà érem nosaltres, per fer un senyal de creu al costat del fèretre. Així que, lamento dir-ho, soc la prova vivent que la bajanada educativa no funciona i que només és postureig. La mort és una estafa o, més aviat, la seva revelació, aquesta és la sensació que tinc. Hi penso aquella mateixa nit al saber la notícia de l’adéu de l’actor Bruce Willis, que deixa la pantalla afligit d’afàsia. Una malaltia no és la mort de ningú, però sí que és el final de la seva carrera, i lamento la seva pèrdua. Perquè el que portem malament, en realitat, són els finals. Jo veia les pel·lícules de Bruce Willis amb el meu pare als anys 80, emocionats tots dos, tenia vuit anys quan va sortir la primera Jungla de Cristal. Qui et pugui donar aquest tipus de records, pocs actors poden, es converteix en part d’un mateix. Em sento una mica com el meu fill en veure la desaparició del gos i em pregunto pel final de les coses. Sí, Bruce Willis va fer pel·lícules bones i pèssimes, en diverses entrevistes vituperava al setè art, al qual tractava com un mer negoci, però jo sempre havia estat esperant la següent Jungla de Cristal per recordar vells temps i fer-me la idea que la saga seria eterna. I que això del final s’ho empassin els suecs. Adéu, senyor Willis.