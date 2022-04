Cent catorze que ja són cent setze

Fa uns mesos el periodista esportiu Josep «Papi» Guardiola em va a convocar a dinar. Un bon començament. També hi eren dos personatges importants del gremi. En Jordi Grau, des de fa pocs dies president dels periodistes gironins (enhorabona Jordi, som feliços per la teva elecció) i tot una patum, en Francesc Sànchez i Carcassés. El dinar i la sobretaula foren tant agradables que vaig canviar el bitllet de l’AVE a Madrid pel matí següent. Ens va explicar que en Jordi Agustí i ell mateix, durant el confinament, havien escarbat per tot arreu per localitzar tots el gironins (entenent per gironins aquells que han nascut a les nostres comarques o bé s’hi han format o crescut) que han jugat a la primera divisió des de la seva creació a la temporada 1928/29.

Els n’hi sortien 114. Ens va fer a mans el llibre, realment extraordinari. Cadascun d’ells tenia la seva biografia, fotografia, l’estadística dels partits, gols, equips on havia jugat... Un treball formidable. Pels que som gironins i a més ens agrada el futbol és un llibre (ara que ve Sant Jordi) per gaudir i conservar. Tots els protagonistes són grans, han jugat a primera!. Sigui en Miquel Soler d’Hostalets d’en Bas que ha jugat 504 partits amb 7 equips o l’Alan Baró de Darnius que va jugar 1 minut amb l’Osasuna, tots ells han pogut explicar a la seva família, als fills i nets i als amics amb orgull que han jugat a primera, a l’elit del futbol.

Però vet aquí que en algun moment de la nostra trobada vaig dubtar i diplomàticament vaig preguntar-li a l’autor sinó descartava que algun moment aparegués sota les pedres el futbolista cent quinze. La tasca era tant difícil que em semblava absolutament possible que això succeís. La resposta d’en Josep Guardiola no deixava dubtes : «No». Alguna cosa de Sant Pau i la seva caiguda del cavall jo devia tenir in mente quan aquest divendres, poc abans del partit i la victòria del Girona davant del Màlaga, el vaig trucar per preguntar-li si encara eren cent catorze. Dons no, són cent setze. Però no perquè alguna persona del passat hagués quedat despenjada sinó perquè des de la publicació del llibre, el gironí Jofre Carreras ho ha fet amb l’Espanyol i l’Ivan Balliu ho ha fet amb el Rayo Vallecano.

Per tant, em trec el barret que no porto (però en Jordi Grau ho fa per tots nosaltres) amb en «Papi» Guardiola i en Jordi Agustí. El seu llibre està ple d’estadístiques però també d’històries i trajectòries vitals. Pel que fa a l’estadística, ratllant la perfecció obsessiva, em fa pensar en una publicació que tots els setembres jo comprava de petit : l’anuari Dinámico dels editors de Saragossa Tomás Tocino e Hijos i que va sortir fins fa només un any. També penso en els llibres que editava periòdicament actualitzant l’història del Girona FC el recordat Jaume Curbet. Caldrà anar pensant en algú que continuï la seva tasca. Sobretot ara que el Girona FC esta vivint els millors moments de la seva història. Ha jugat dues temporades a primera, ha estat a punt de tornar-hi i ara estaà «en el tema». Però avui no en vull parlar. Sí que vull dir que he estat present en el moments que gent de casa com en Granell, l’Eloi Amagat, en Valery o altres han pogut debutar a primera i sobretot fer-ho amb el club dels seus i nostres amors. I ha estat molt emotiu.

He llegit el llibre amb un punt de nostàlgia. Esta ple d’amics meus, gent que he conegut en altres casos a traves del meu pare, Arseni Bosch, que fou jugador i directiu del Girona i entrenador de molts equips de les nostres comarques. El meu pare solia jugar amb l’equip dels veterans del Girona presidit pel llegendari Fèlix Farró i jo de petit l’acompanyava als bolos que feien pels pobles de les nostres comarques quan jugaven un partit per la festa major d’algun poble. Molts dels protagonistes del llibre jugant amb el Girona o amb els veterans del seu poble els vaig poder conèixer i viure com es la joia amical de la gent del futbol en retrobar-se. Hi han tants noms apreciats i estimats que podria esmentar i em caldrien tres articles. Però el top-ten dels gironins de primera exigeix dos noms, els més destacats. Els dos són bons amics meus. Han estat a més internacionals i han jugat competicions europees amb el seus clubs. En Miquel Soler (504 partits) i en Delfí Geli (345). Aquest darrer, a més, va començar i acabar la seva carrera amb el Girona FC i avui és el nostre president.