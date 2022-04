El MIC torna, i amb ell, la Setmana Santa a la Costa Brava i a molts d’altres municipis gironins s’anima, i de quina manera, amb l’arribada de més de 300 equips de tot el món, que duran uns 6.000 participants. Però el MIC, una competició 100% gironina per molt que els organitzadors no ho siguin, es presenta primer a Barcelona.

Rufus Wainwright portarà al festival de Peralada d’aquest estiu la seva segona òpera, Hadrian, en l’estrena a Catalunya tot just dos dies abans d’haver-se representat al Teatro Real de Madrid. Peralada, avui, encara és a l’Alt Empordà, però l’espectacle es va presentar divendres a Barcelona, on sí, d’acord, hi actuava el músic i compositor, amb la presència del director del festival, Oriol Aguilà.

Lloret té un espai preciós, els Jardins de Santa Clotilde, on a l’agost, en el marc del festival Som de Mar, hi passaran entre d’altres Manel, Ramon Mirabet, Coque Malla, Blaumut, Sergio Dalma i Joan Dausà. Tot i ser una producció gironina, en un indret emblemàtic de la Costa Brava, es va presentar a Barcelona. La mateixa ciutat on també es va donar a conèixer el cartell d’una altra cita icònica de l’estiu, Cap Roig. I això que entre Girona i Barcelona hi ha la mateixa distància que entre Barcelona i Girona, encara que massa vegades no ho sembli.