Els metges i metgesses de família de tot Catalunya, hem escollit la ciutat de Girona per fer el nostre primer Congrés post pandèmia. Un Congrés de retrobament on volem analitzar la situació actual de l’atenció primària, no només a les terres gironines, sinó també a tot Catalunya.

La pandèmia per la COVID ha suposat una sacsejada per a tot el sistema de salut, també per a una atenció primària que ja venia d’una situació precària. Aquest dos anys, han posat al descobert totes les nostres mancances i, malgrat els escassos recursos públics, tant en l’àmbit econòmic com professional que hem patit i patim els metges i metgesses de l’atenció primària hem donat resposta als nostres pacients d’una forma excel·lent, amb una gran capacitat d’adaptació, reinvenció i reorganització.

Creiem veure el final de la COVID com a pandèmia, i l’escenari que ens queda fa imprescindible una transformació que millori l’atenció a la ciutadania i asseguri el seu caràcter universal, públic i gratuït. Sabem que la pandèmia ha perjudicat clarament les polítiques de promoció i prevenció de la salut, tan fonamentals en una societat moderna i sana, i eix vertebrador de l’Atenció Primària.

Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ja hem demanat en reiterades ocasions la necessitat d’emprendre autèntiques transformacions que, si es planifiquessin, podrien proveir el sistema sanitari de sostenibilitat, qualitat, proximitat i més satisfacció per professionals i ciutadans. I una primera decisió imprescindible: ens calen més metges i metgesses d’atenció primària. També a Girona, malgrat l’increment del 20.7% que la plantilla de l’ICS a Girona ha fet de gener de 2020 a gener de 2021.

Necessitem d’una autèntica revolució que doni resposta als problemes de salut que la post pandèmia ens deixarà. Estem en un context d’envelliment poblacional, amb augment de malalties cròniques, amb un augment important dels problemes psicosocials i de malestar emocional. I aquí, a la comarca de Girona, amb una alta incidència de població rural també alertem de la falta de professionals de medicina rural: cal incentivar aquesta elecció professional.

Per tota aquesta realitat social ens caldrà una nova atenció primària reorganitzada, resolutiva, equitativa i comunitària que respongui a les necessitats i valors de les persones. I, per això, ens cal també més finançament i arribar al 25% dels pressupost sanitari global, per millorar els recursos que oferim a la població.

Així, doncs, fem amb molta il·lusió aquest XXVIIIè Congrés de la CAMFIC a Girona, on tots els metges i metgesses de Catalunya ens retrobarem presencialment per analitzar com pensem i volem l’atenció primària del futur, com podem i volem donar millor resposta a les necessitats dels nostres pacients, i res millor que fer-ho a la ciutat de Girona, i a pocs dies d’una exposició tan emblemàtica com el Temps de Flors.