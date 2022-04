A principis del mes que està acabant la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) i el Ministeri d’Agricultura, (MAPA) posaven en marxa una nova onada de la campanya «Donar de menjar als animals silvestres no és natural», amb l’objectiu de conscienciar excursionistes i població en general dels riscos de donar menjar a aquests animals en espais naturals, «mesenteris» o quan s’acosten a nuclis urbans.

Crec important tenir en compte que l’acte de no donar menjar a aquests animals silvestres, a més de suposar una mesura de prevenció més per prevenir la Febre Porcina Africana (PPA), que està afectant diversos països d’Europa, posa en perill els propis animals i persones.

Em sembla important en aquest sentit, ja que la campanya explica que cal adaptar-se a la forma d’actuar i de viure d’aquests animals, que troben aliment al seu hàbitat natural i, encara que es pugui veure com un acte d’afecte cap a ells, el fet de proporcionar-los aliments de manera puntual altera la seva forma de relacionar-se amb l’entorn, cosa que posa en risc les espècies silvestres, les persones de la zona, els animals domèstics i, fins i tot, els automobilistes.

Recordar que en ocasions anteriors, en algunes zones puntuals amb sobrepoblació d’espècies silvestres s’han vist senglars i altres animals que s’acosten a berenaderos o llocs de concentració de persones, així com als mateixos nuclis urbans, a Girona hem vist senglars pels carrers, buscant aliments, i el fet d’oferir-los menjar, a més de fomentar més encara aquest tipus de comportaments anòmals, suposa un risc per a tothom. Crec important tenir-ho present ara que augmentaran les sortides especialment de persones que per efectes de la pandèmia hem estat reclosos i sortirem amb ganes de viure més tota la natura.