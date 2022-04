El nostre món sembla accelerar-se, i no aconseguim alliberar-nos d’aquesta sensació: tantes notícies, i d’arreu; i tan ràpides, i amb una durada sovint tan fugissera (l’ahir esdevé «història»); i amb les big data que no obliden res (ni aquesta carta); i també amb tantes mentides fàcils d’escampar i difícils d’esborrar; i amb una manca malaltissa de perdó i de voler recomençar, etc.

Si no es disposa d’alguns punts ferms resulta probable embogir, o rendir-se, o limitar-se a una emotivitat frívola al ritme de la sèrie de moda, o bé del trauma o èxit d’actualitat (Eurovisió o els Òscars, Ucraïna o Taiwan, Alexia o el COI, o la corrupció al PP o a on sigui). Trobem serenitat, a vegades, en algun punt: jo tinc amigues i amics que fan ioga, d’altres que s’arrelen a conviccions religioses o es refugien en l’estimació de la seva família o del voluntariat. Sempre sabem d’algú que es bolca al 100% en el treball, en la investigació, en esports, obsessivament. Cadascú té la seva «fe» i les seves «conviccions». Vull compartir tres nivells, de coses que ens calen, ja que som també éssers racionals: (a) el «pensament estratègic»: mirem a mitjà termini, imaginem on volem arribar o què desitgem construir (no siguem peixos que semblen «ressetejar-se» cada 8 segons); (b) l’«operativitat»: si allò que proposem no es pot dur a la pràctica, repensem-ho; (c) atendre al «dia rere dia»: la nostra vida consisteix en un seguit de jornades, des que ens llevem, i cal que aquestes 16 o 18 h siguin creatives, bones, meravelloses). I (a), (b) i (c) han d’anar d’acord.