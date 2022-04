Un somiador de grandeses dintre el seu tarannà: Viu obsessionat amb voler ser el protagonista dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030. Caient en el seu propi parany d’orgull i carregat de ressentiments, mostrant-se sempre contrari al reconeixement dels drets de Catalunya. Quan després d’haver decidit sol·licitar ser el candidat en nom de Barcelona, com organitzadors dels jocs esmentats, vàrem despertar la vanitat desmesurada del president de la comunitat aragonesa. Atès que, com sempre, els catalans prenien la iniciativa de poder assolir aquesta nova singladura, esperançats amb les mostres i demostracions dels Jocs del 92, on es varen complir unes olimpíades com mai s’havien conegut.

Doncs, volem repetir novament l’experiència viscuda, pensant en les avantatges i reconeixement que ens brinda l’oportunitat, i sentir-nos recolzats pe l’esperit del poble emprenedor de fites aconseguides. Per això, l’actitud manifesta del presumptuós Lambán, que persegueix objectius amb finalitats polítiques pel seu propi ego personal. Ell cerca ser cooperador a primera fila dels Jocs d’Hivern, poc l’importa l’enrenou i la moguda que genera, actuant amb ressentiment pels fets pactats inicialment i que ara vol sortir com a personatge imprescindible en poder assolir-ho. No són maneres ni formes de fer prevaler la seva posició. Ha de pensar en que Catalunya des del primer moment va pensar amb Aragó, el que vol dir els Pirineus aragonesos. Reflexioni i baixi del seu núvol equivocat.