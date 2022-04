Ahir vaig tenir l’oportunitat de fer una cosa que feia temps que no realitzava: pujar a un escenari. Penso que tothom qui ha viscut aquesta experiència almenys una vegada a la seva vida pot afirmar que és una de les més enriquidores que existeixen. Pujar a l’escenari –ja sigui per cantar, per ballar, per actuar, per parlar...– et fa superar les inseguretats, treballar en equip, posar atenció a cadascun dels petits detalls... Et fa vibrar. És una tasca de generositat i de donació perquè requereix que, durant una estona, t’entreguis al 100% al teu públic, amb cos i ànima.

La consciència de ser el punt de mira de l’espectador és quelcom que imposa i et fa vulnerable, però alhora t’empodera i t’empeny a superar-te. T’ajuda a créixer en tots els sentits. No tinc prou paraules per destacar tot allò positiu que aporta l’experiència de pujar a un escenari. Tant de bo tothom tingués l’oportunitat de fer-ho alguna vegada.