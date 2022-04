Que el català no té futur i que és una llengua destinada a desaparèixer són sentències que sentim de forma reiterada des de fa anys. Certament, l’ús social del català no ha anat com era d’esperar, sobretot després que les forces polítiques es posessin d’acord, a començaments dels anys 80, per aprovar la Llei de Normalització Lingüística i la immersió en el sistema educatiu. Semblava que amb aquelles eines el català es podria situar a uns nivells més que acceptables. Però, amb el pas dels anys, es va veure que el coneixement de la llengua augmentava, per l’aprenentatge que se’n feia a l’escola, però que fora de les aules el castellà mantenia la primacia en molts àmbits.

Només cal moure’s una mica per l’administració de justícia per adonar-se que l’ús del català és més una qüestió de militància que de normalitat. En molts judicis apareix l’excusa que algú, ja sigui el jutge, el fiscal o el secretari fa poc que és a Catalunya i no entén el català. Davant d’això es demana als que han d’intervenir si volen continuar declarant en català i que si és així estan en el seu dret –només faltaria–, però que caldrà la intervenció d’un intèrpret i, naturalment, això ho alentirà tot. Generalment, els intervinents al judici renuncien al seu dret i es passen al castellà. Però això no és tot. En general molts advocats presenten els seus escrits en castellà; alguns per allò de facilitar les coses, d’altres perquè encara són més competents en castellà que en català.

I si marxem de la justícia i anem al sector de la restauració, ens adonarem que en determinades ciutats, per exemple Barcelona, els professionals que atenen als clients ho fan majoritàriament en castellà i alguns no es que no parlin en català; és que ni tan sols l’entenen.

Si mirem els mitjans de comunicació que operen a Catalunya també comprovarem que la llengua majoritària és el castellà. Això per no parlar de tot el que s’emet per mitjà de les xarxes socials i de les plataformes de continguts.

Hi ha gent que no té el més mínim interès pel català i d’altra que voldria que el català es convertís en una llengua subsidiària, que servís només de tant en tant per donar una nota de color, però que les converses i les comunicacions escrites es fessin totes en castellà.

Després de la Guerra de Successió i de la implantació del Decret de Nova Planta, el fiscal del Consell de Castella, José Rodrigo Villalpando, va recomanar secretament «que se consiga el efecto sin que se note el cuidado» com a tàctica per implantar el castellà com a llengua majoritària a Catalunya. Certament, els intents d’homogeneïtzació lingüística venen de lluny però no cal anar tan enrere, sinó que només recordant el tracte que el franquisme va dispensar a l’ús del català n’hi ha prou per adonar-se que allò que Pablo Casado va dir al Congrés del PP del cap de setmana passat sobre l’ensenyament del castellà a Catalunya, «que l’espanyol és la llengua comuna de tots els espanyols i que s’ha de garantir a tot arreu», o és fruit del desconeixement o forma part de la campanya per afavorir el castellà en detriment del català.

No fa pas gaire, quan encara governava el PP, una empresa que es volia acollir a unes ajudes europees a través del Ministeri d’Indústria va enviar la documentació en català i li van rebutjar, perquè no era en castellà. Davant d’això van tornar-la a enviar en alemany i aleshores van acceptar-la perquè aquesta és una de les llengües oficials de la Unió Europea.

El problema de fons no és la sentència del 25% del castellà a l’ensenyament, sinó que l’Estat no ha considerat mai la diversitat lingüística com una riquesa que cal aprofitar, sinó com una molèstia i una pèrdua de drets pels que volen que es parli espanyol a tot l’Estat i no haver d’aguantar les particularitats de catalans, bascos i gallecs.