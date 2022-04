Sembla que el cos de les dones pertanyi a tothom», em deia fa uns dies l’escriptora Fernanda Melchor. L’autora mexicana, que havia de participar en el festival Mot de Girona, posava dos exemples tan allunyats com certs: la població femenina com a camp de batalla, víctima d’abusos sistemàtics en les guerres, i la gestació, etapa en què tothom té dret a opinar (i tocar) el cos de l’embarassada.

I és veritat. Amb la covid em vaig estalviar (per sort) les carícies alienes a la panxa, però no els comentaris de si era rodona -nena, per tant, segons la tradició- i si estava baixa i el part era imminent o de si era bo que fes això o allò. Tampoc després, amb observacions relacionades amb la lactància o si ja havia recuperat la figura.

L’escàndol més sonat de la gala dels Oscar torna a donar la raó a Melchor. Més enllà de l’injustificable mastegot, què aporta una broma sobre l’aspecte d’algú a aquestes alçades de la pel·lícula? Va dedicar més acudits Chris Rock a la calvície dels homes de la sala? Mentre ells feien el ridícul, Jada Pinkett-Smith aixecava els ulls al cel, molesta un cop més perquè l’aspecte d’una dona hagi de ser tema de debat públic.

Centrem-nos en perquè encara estem així, i no en una indisculpable bufetada.