Ahir en sortir de casa una mica més i m’atropella un patinet elèctric. Estic totalment convençuda que no soc l’única persona que s’ha endut un ensurt d’aquest tipus. Vas caminant tranquil·lament per la vorera i de sobte t’avança algú amb un patinet a més de 20 km/h, i tot i que saben que està prohibit anar per la vorera t’escridassen a tu per no haver-te apartat. Tampoc cal dir que la majoria van sense casc. No escric aquesta carta com una queixa, ans tot el contrari, l’escric per fer conscienciar a la gent que si respectem una mica millor les normes en sortirem tots beneficiats. Tant els vianants com els que van amb patinet podrem gaudir del nostre passeig sense cap problema. Gràcies!