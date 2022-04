El govern, junt amb el poderós lobby LGTBI, vol que els lavabos públics siguin tots mixtes. És clar, per aquestes persones no existeix el sexe biològic crec jo, donat que es troben empresonats en un cos que no s’acobla als seus sentiments. També volen arribar als nens i nenes, ja que a les escoles s’impartiran classes de gènere LGTBI, per dir-los que la biologia no té importància, que ells siguin el que vulguin o se sentin ser. Pobrets, en aquesta etapa de la vida innocent on es forja la seva identitat i personalitat, pot suposar una confusió de greus conseqüències psicològiques.