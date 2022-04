Pocs objectes són tan agraïts com els llibres, potser és una de les poques coses justes que ens queden, un miracle que aixopluga, un registre de promeses, una emoció que embriaga. Jeannette L. Clariond va comentar: crec que és l’única cosa capaç de produir alleujament a la nafra més fonda d’aquesta societat.

Aquests dies, una foto recorre el món. Una finestra a Kyiv, farcida de llibres posant fre a les bales. Una biblioteca cruel, improvisada, que ens interroga sobre la veritat. Volums traslladats que de sobte esdevenen un camí revelant el progrés i tots els sentiments que mobilitza.

Aquesta estampa és un lloc ple de màgia. Una resposta davant de l’angoixa del temps i la mort, digué el filòsof Jean Baudrillard. Fer una ullada a aquesta barreja de paper al mig del bombardeig diu molt de tresors que resisteixen entre llàgrimes i confusió.

S’ha dit que la salut d’una ciutat es mesura per tenir cura dels seus escrits. A Els llibres fan de mal cremar, de Manuel Rivas, es juguen la vida, accepten una aposta arriscada, parlen sobre l’amistat, l’amor, els errors...

Poemes, novel·les, contes que possiblement no coneixerem, perquè la literatura immortal és limitada als ulls, una terra estranya que mai serà passat. El recipient perfecte per emmagatzemar narracions que són conversa viva amb Akhmàtova, Némirovsky, Andrukhóvit, que esperen que unes mans apareguin per parlar.

Sovint els llibres se’ns assemblen, pretenen ser un reflex del que som. A l’Espanya republicana, les «missions pedagògiques» van dissenyar petites biblioteques que, com a motxilles, acudien a les trinxeres per llegir els soldats i proporcionar-los molta vida. Això és: «canviar el món, amic Sancho, que no és bogeria ni utopia, sinó justícia».