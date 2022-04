Ja s’acosta la Setmana Santa i fa il·lusió preparar la gran sortida de saber; on anirem, què farem... Alguns planegen algun viatge a l’estranger, d’altres en els pobles rurals dels seus orígens, a càmpings... Enguany, fins fa poc, s’ha pogut gaudir de la neu de la muntanya i els més agosarats de les delícies del mar. Qui més qui menys, segons les possibilitats de la seva butxaca, a preparar la gran fugida en aquestes mini vacances de primavera. De tot això en diem les vacances de Setmana Santa, que és un dir, perquè de Santa no n’hi ha ni un pel, però no voldria pas esmenar la pàgina per poder arribar aquests dies de relaxament total i descans com deu mana. És de llei i necessari com a pensament. Jo que ja tinc una edat, he volgut recordar com eren aquells anys quan aquesta setmana, si que era santa de veritat. La fe ja no es practica, ja no és com abans... Potser llavors no fèiem un corall, però també era bonic i ens ho passàvem molt bé. Resumint i amb petits detalls, la Setmana Santa ja començava el dijous sant a la tarda. Ja es feia festa i era diada de preparar els bunyols. Aquí, ja començava la gran festa, allà a la vora del foc fent rotllana coent les castanyes tots junts. Eren dies d’evocació i reflexió. No hi havia ball ni cap espectacle, eren dies d’estar amb els amics. La tecnologia ens està dominant i ha fet que perdem el sentit de la convivència entre nosaltres... Per això desitjo a tothom tanta salut com gotes de pluja i tanta sort com sorra té el desert.