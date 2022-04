Si ja els set de Calonge sona a western, podríem afegir-li «el desafiament final» i completar el títol. Es tracta de les set llibreries obertes al nucli antic de la ciutat balneària de la Costa Brava, per tal de fer un booktown permanent de Catalunya. El projecte està per assolir el seu gran repte en arribar amb vida al seu primer Sant Jordi d’aquí a pocs dies.

Avui val la pena reconèixer l’esforç d’un municipi gironí que ha tirat endavant un projecte ambiciós, sense els exclusivismes i la politiqueria de sempre inherents als estira-i-arronsa en defensa de la llengua (el català o el castellà), i tot i així li ha anat de meravella. I uns llibreters que ho van fer possible.

La veritat és que no eren pocs els que esperaven que, després del tret de sortida del desembre, amb l’arribada de l’hivern, el projecte comencés a fer aigües per tot arreu. L’empresa semblava temerària i tenia totes les apostes en contra. I si hagués seguit la tendència de la resta de les llibreries catalanes que lluiten per sobreviure amb un gran esforç, era més que lògic que tingués una vida curta. Però sembla que la lògica no funciona amb els set de Calonge.

Fem el compte: una mitjana de lectura per persona catastròfica, un rosari de llibreries històriques que tanquen les portes, grans monstres de la distribució amenaçant d’escombrar la competència. Calonge li va plantar cara a l’adversitat. La lectura és important, les llibreries, el llibre de paper, ho són. Qui crea una llibreria, o un conjunt, és una cosa única que val la pena.

Arribar al primer Sant Jordi és per als set de Calonge com assolir una meta, la primera. Per què no seguir amb l’ambició desmesurada, si funciona? Serà a futur, com es va anunciar, la capital catalana de la paraula?

A la programació, que ja s’anuncia com «A Calonge t’estimen» i que durarà quatre dies, hi haurà grans autors, una escriptora premi Goncourt, Casasses llegint Homer, el Pot Petit, per als petits, Màrius Serra, música, escacs i molts llibres.

El desafiament no serà el final, serà un més. Però sóc de l’opinió que aquest proper Sant Jordi farà parlar molt i serà un bon lloc per visitar i viure l’experiència.

Còmics, Rals Llibres, Llibooks, Libelista Calonge, La Viatgeria, Cocollona i la Llibreria Orient, les set llibreries es mereixen que Sant Jordi 2022 sigui la puntada de peu inicial per fer-se conèixer al món.