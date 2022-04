L’exposició «Fita en cartell» es pot veure a la Fundació Fita fins al 23 de maig. La mostra ens permet conèixer la faceta de cartellista de l’artista Domènec Fita. Els cartells exposats reflecteixen el seu traç característic tant en les formes com en la cal·ligrafia dels textos. Són cartells que fan referència a activitats i dates concretes contemporànies a ell, com també a les seves exposicions com artista. Se n’hi poden trobar tant d’exposicions individuals com de col·lectives. A més a més, n’hi ha també de les exposicions que es feien cada any en acabar els cursos que impartia al seu estudi d’art. A la mostra hi ha alguns dels dibuixos que van inspirar molts d’aquests cartells i que van començar a ser esbossats als quaderns de petit format on sempre anotava i dissenyava les obres prèviament.