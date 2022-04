Escric aquesta carta perquè he sigut interí i em felicito per la nova notícia envers el respecte que sembla que han aconseguit en el seu estat actual de feina. Malgrat estar molt content de treballar a l’Administració, concretament en el Departament de Salut, ser interí més de vint anys com ho vaig viure jo, no li desitjo a cap company! Vull dir, que treballes amb molta il·lusió però sempre saps que el dia que no et necessitin, et poden acomiadar sense rebre cap compensació pels anys treballats. Si que tens dret a l’atur. Però clar, no et pots plantejar cap inversió a llarg termini, ni res que necessiti una inversió de futur. Per una altra banda, les feines més precàries, les que no vol fer quasi ningú, com per exemple horaris nocturns o pencar els caps de setmana, normalment les realitza l’interí de torn. Si voleu, és normal quan penses que per aprovar unes oposicions i arribar a ser funcionari, has d’estudiar de valent i no és gens fàcil d’aconseguir-ho! Per tant, tenen els seus drets. Ara bé, i per això escric, els interins que porten molts anys, mereixen un reconeixement especial. Per una banda la incertesa laboral que, per cert, semblava que mai tenien en compte l’edat! I per l’altra, perquè normalment acceptes per raons òbvies les feines més feixugues. A pesar de tothom, treballar per a l’Administració pot arribar a ser molt gratificant, si més no, moralment. En el meu cas, sentia que feia un bé molt important per protegir la salut de la meva societat.