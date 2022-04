És un convencionalisme com qualsevol altre afirmar que els gargots i esoterismes abstractes conformen en exclusiva la contemporaneïtat de l’art. Si bé és cert que en el neolític l’abstracció –lligada a la màgia– s’imposà arreu, actualment és impossible sostenir amb un mínim de serietat que les arts figuratives –com s’afirma oficialment, ai!– han desaparegut i deixat de ser representatives del nostre període històric.

És evident que els coneixements de l’art del dibuix, l’anatomia i la perspectiva esdevenen necessaris per exercir de pintor; en canvi, són prescindibles per als que no van més enllà de ser decoradors abstractes.

La diferència entre un pintor figuratiu i un decorador abstracte és extrapolable a la que hi ha entre un metge –amb estudis previs a la facultat de medicina– i el xerraire i visionari que exerceix la medicina a la babalà i com aquell que juga amb els déus...