Europa, on ets...... Els teus carrers no són per veure persones mortes, per veure ruïnes, cases ensorrades, gent fora de casa seva amb llàgrimes a la cara. No es poden donar notícies de guerres, amb baixes a banda i banda, totes d’europeus.

No. Europa no va ser dissenyada així, sinó per veure les terrasses dels bars i restaurants plenes de gent, menjant o bevent amb tranquil·litat i alegria.

Carrers plens de persones, parlant, rient passejant amb calma i goig.

L’home, o la dona, o tots dos arreglant i ordenant el jardí de casa seva, gaudint de les flors i plantes.

Aquí és on hauries d’estar Europa. Per cosa de superfície, fores col·locat força al capdavall de l’escalat continental, però aquest no és el teu lloc. Per la qualitat de la teva terra, la preparació, la lluïdesa, la formació, intel·ligència del teu poble el lloc és cap a dalt.

Europa, la teva grandesa, el benestar de la teva gent, malauradament es malgasta, es desaprofita, es llença. Tots sabem el perquè. La supèrbia, els anells de grandesa, ser el millor, ofegar l’altre, etc. Això és la causa.

Fins aquí és on un arriba. Més enllà no s’entén. Com és possible que després de milers, milions d’anys d’existència el nostre continent hagi pogut aguantar aquesta situació.

Com és possible que milers, milions de polítics, gent intel·ligent que han anat governant i dirigint cadascun a casa seva dintre del continent, no hagin sabut veure, sabut entendre el gran canvi que faria Europa consolidant, garantint un gest tan senzill con donar-se la mà. Que a cada racó hi hagués algú que amb el cap ben dret digués al del seu costat que som europeus. Que amb el cap ben dret digués no necessitem aquest humiliant tutelat transoceànic.

Europa, vas néixer per ser forta, per ser puntera, per donar, no per rebre. Dona’t un gir.

Seguiré sense entendre’t, Europa. Segurament aniràs seguint igual. Llàstima.

Em quedaré amb el remordiment de no haver sabut valorar, sabut homenatjar als germans Caín i Abel per la seva capacitat en l’ensenyança.