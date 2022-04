Madurar, no créixer, significa adonar-se que les coses no et passen a tu, sinó per tu.

Madurar és entendre que no sabrem mai enterament com són les vides dels altres i, per tant, no té cap sentit l’enveja o la crítica. Madurar és acceptar que som insignificantment significants, és a dir, som res en vuit bilions de persones. Això significa que no cal prendre’s les coses tan seriosament perquè ningú ens està mirant amb lupa, no obstant, podem crear un enorme impacte en aquest món amb el nostre simple ser, no cal més, de veritat. Madurar és deixar de prendre les coses personalment si provenen de gent que no ens coneix personalment i no ha caminat mai en les nostres sabates. Madurar és saber que el jutjar només prové gent que es jutja a si mateixa. Madurar és entendre que hi ha coses molt més importants en la vida que les notes, els sous o les posicions socials. Madurar és fer lloc a coses noves a la vida deixant anar les que ja no ens serveixen, les que són menys que fantàstiques. Madurar és entendre que s’ha d’estimar un per saber estimar bé els altres. Madurem, quedem-nos captivats per la forma dels núvols durant una estona, abracem fort els que estimem, cantem fort (amb galls i tot) les cançons de la nostra infantesa, saltem, equivoquem-nos sense vergonya...