Dies enrere el Diari de Girona, em va publicar una carta –sota el títol referenciat–, en la qual explicava que durant la vaga del transport havien punxat deu rodes d’un camió a Fornells de la Selva. Un meu amic, advocat administrativista, m’ha enviat una breu informació, segons la qual el dret de vaga està regulat per un Reial Decret Llei de 1977 i que, per tant, és preconstitucional. Des de 1978 no hi ha hagut cap partit polític prou valent per impulsar una llei orgànica que el regulés.