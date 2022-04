La nova ordenança de tinença d’animals de Girona està aturada des de fa dos anys, tot i haver-la aprovada inicialment, perquè està pendent de canvis en la normativa estatal que podrien desvirtuar el redactat municipal. Per tant, no és obligatori llençar aigua als orins dels gossos, per exemple. Aquesta era una de les mesures introduïdes al text. El document, tot i que necessari, no hauria de ser imprescindible per ser cívic. La lògica diu que l’amo d’una mascota s’ha de fer càrrec, per exemple, de recollir les tifes de l’animal. A la vorera, en un camí o en un parc.

Ahir en una zona verda del parc Central, amb un rètol que convida a no deixar-hi entrar els gossos, una agent cívic va saludar la propietària d’un animal que era a la zona. Sense més. En aquella peça verda solen jugar-hi nens a futbol cada tarda. Potser l’excrement es recolliria, però el pipí difícilment desapareix sol. A poca distància, entre l’estació del TAV i la plaça d’Europa hi ha diferents espais sense ús i sense rètol. Bé, sí que hi corren lliures els gossos. Per què allà no hi ha un pipican- espai d’esbarjo com en altres punts de la ciutat? Serviria potser perquè els amos que ara van a qualsevol zona del parc anessin exclusivament allà. I aquesta zona és, només, un exemple de tants que es podrien trobar a moltes ciutats.