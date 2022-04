Benvinguda la Nova Clínica Girona.

Finalment el somni de molts professionals sanitaris, gironins i gent de les comarques serà realitat el proper 18 d’abril, en plena Setmana Santa. El mateix somni que va tenir el seu fundador, el Doctor Francesc Coll i Turbau l’any 1934, quan va obrir a Girona la primera Clínica privada de la ciutat. Morint ell el 1936 als 49 anys a causa d’una infecció vírica de tifus contagiada per un pacient, tot i que ell coneixia el risc que tenia en atendre’l.

La seva vídua, la senyora Manolita Carreras, va ser la que va donar continuïtat a la clínica amb set metges que van ser-ne accionistes. La història fins arribar al moment d’aquesta inauguració és per omplir pàgines de moments històrics; això està escrit, dedicaré aquestes ratlles a la vessant de la meva visió de gironina i pacient esporàdica, familiar i visitant.

Recordo abans, de la meva infantesa, les visites a la Quinta de Salud La Alianza, ara Clínica Onyar: l’operació del Raimon, l’etapa de radioteràpia de la mare i la gangrena que vaig patir als set anys, que em va portar el reconegut cirurgià Dr. García Bragado i el practicant senyor Artiles. Era l’any 1955, més o menys, acabaven de sortir els antibiòtics i em van salvar el peu. He esmentat aquest fet perquè en aquells anys molts gironins pertanyien a aquesta clínica.

Però passen els anys i hem tingut la Clínica Girona amb una gran demanda per part dels gironins tinc. La gent que ja som grans hi hem conegut grans professionals; alguns no podran gaudir d’aquesta inauguració i seria bo recordar-los. Esmentaré els que recordo o s’han creuat al meu camí, sense ordre d’edat o d’anys.

El Dr. Eduardo de Ribot i Mundet ens va deixar el març de fa dos anys. La seva dedicació envers els malalts, els quals es desvivia, va quedar palesa en els més de 40 anys que va estar de Cap de Medicina Interna de la Clínica Girona. Fill, germà, pare, tota una nissaga que fa que siguin 20 els membres de la família Ribot que estiguin vinculats a la medicina, o més.

Vaig conèixer radiòlegs tot acompanyant els nostres pares. El Dr. Narcís Solà i el Dr. Reyner sembla que els vegi. Jo era jove i sortien amb aquells davantals llargs portant les plaques d’un cantó a l’altre. La seva imatge d’esgotament amb el que pesaven les plaques em va quedar fixada. El Dr. Solà va tenir tres fills, en Peio, en Narcís i en Pere, president del Consell Administratiu del Grup Clínica Girona, radiòleg, segueix la carrera del pare compartint feina amb el seu fill Oriol, radiòleg; la nissaga segueix.

Un dels fills del Dr. Solà, en Narcís, em va fer una carta d’agraïment en nom de la família Solà en el seu traspàs, al dedicar-li jo un escrit. Comentava en la mateixa que lluitaria per veure la Clínica Girona nova per com la estimava el seu pare, que fins el darrer alè de vida que va tenir hi anava diàriament, ni que fos a fer petar la xerrada. Narcís Solà, crec que el dia 18 serà un gran dia per pujar al últim pis de la clínica i dir «Va per a tu, pare» o «Va per a vosaltres», ja que la mare era la Senyora Elvira Pascual filla del reconegut pediatre Peio Pascual (pare), metge de la meva infantesa. Són molts els que podrien dir aquesta frase, molts metges, metgesses, infermeres i el que compon la paraula clínica són fills de metges o familiars traspassats o jubilats.

L’any 2009 se celebraven els 75 anys de Clínica Girona. En un sopar es va homenatjar el Dr. Solà, el facultatiu amb més anys de dedicació. En el mateix acte i a títol pòstum in memoriam va ser homenatjat l’estimat i reconegut Dr. Abelardo Mor Mur; dono fe de la seva humanitat i professionalitat. El seguia la filla, Imma Mor Mur, també doctora ja jubilada. El Dr. Marqués, un gran cirurgià, en Manel Puig, el coneixem de petit, a la Girona va intervenir el nostre pare. Un record per a l’estimat Cinto Capdevila, ja gran, durant una època a l’entrada dirigia la gent a l’ndret que buscaven. Anomenaré una monja entre d’altres, Sor Maria, un àngel. Crec que era italiana, almenys ho deien, però d’això en fa més de 50 anys. Un record per ella allà on sigui. A totes les clíniques hi havia monges, abans, ara en queden poques.

Un especial record per al gran anestesista Dr. Joan Baró, company i amic del també traspassat anestesista Dr. Ricardo Ros, persones més que reconegudes i apreciades. Els anestesistes en actiu Dr. López, la Josefina Ros, gran successora del seu pare, El Dr. Oduver i més... Un especial record per al Dr. Reixach pare, al cel sia, i el fill el Dr. Ricard Reixach, grans professionals.

Més que un reconeixement per al Dr. López de Letona, gran rehabilitador jubilat el desembre passat, hi ha dedicat tota la vida; gràcies per tot. Al Dr. Eduardo Sánchez Bustos, gran traumatòleg i persona, aquí dirà adeu als pacients, un gran reconeixement. El Dr. Amado, incombustible metge vascular. El Dr. Omar Andrés, la Dra, Anna Presas, no tinc paraules, metges vasculars, grans professionals.

He viscut moments punyents en aquesta clínica, com tothom, naixements, decessos, i per la nostra feina he conegut metges, infermeres, zeladors... Seria tan difícil posar-los tots... Sols demano que tots els que conformeu la paraula Clínica, del primer a l’últim, us sentiu identificats en aquest homenatge de la inauguració de la nova Clínica Girona.

Els que sou veterans, és un trasllat carregat de nostàlgia, raconets que teníeu vostres de fa tants anys. És com un canvi de casa, molts hi heu passat més estones que a casa vostra. Heu tingut companys, heu viscut moments bons i dolents que porten la vostra feina, heu estat testimonis de grans alegries i de tragèdies familiars que heu patit amb escreix, i ara en plena Setmana Santa, quan tothom pensa en vacances, aixecareu el vol. Molts esteu a punt d’una merescuda jubilació, jo us la donaria als 60 degut als moments que ha viscut i està vivint el món sanitari crec que us mereixeu jubilar-vos els que ho desitgin amb tots els drets i honors. Tenim metges, infermeres, tot el que comporta la paraula sanitat, sense feina, i així trauríem aturats. Us ho mereixeu i la gent nova que l’estrenarà és un món diferent amb els aparells actuals.

Penso que l’entrada de Girona per l’indret on s’ha ubicat la Clínica no podria donar millor benvinguda als nostres visitants. Jo dono les gràcies a tots els que ho han fet possible.

Benvinguda la Nova Clínica Girona.

* Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona