A la Cambra de la Propietat Urbana de Girona es pot visitar fins al dia 30 l’exposició «30 aniversari. Fons de la Fundació Ter­ra i Arbres». Es tracta d’una col·­lec­ció d’obres gràfiques i escrits, que són el llegat de fons d’art que va cedir l’artista Montse Pla que formava part d’aquesta fundació al Museu d’Art de Girona.

L’Associació dels Amics del Museu d’Art de Girona ha estat l’encarregada de preparar l’exposició, així com també per celebrar juntament amb més activitats el seu trentè aniversari. Dins del fons cedit, s’hi pot observar la presència de tècniques diverses en l’obra gràfica com l’aiguafort, el gravat, la serigrafia o bé l’aiguatinta, executades per un gran nombre d’artistes coneguts pels amants de l’art. Jo hi destacaria una obra de Ramon Pujolboira amb el seu dibuix i colors característics, així com una altra de Cesc amb els seus personatges tan entranyables. També hi ha manuscrits d’escriptors com Tísner, Maria Barbal o Salvador Pániker.