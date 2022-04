Justament fa un mes, el 14 de març, es van complir dos anys del primer estat d’alarma decretat pel Govern per fer front a la pandèmia. Des d’aquesta data hem viscut estranyes circumstàncies que ara s’han prolongat amb la guerra a Ucraïna. Ja va dir, al seu moment, el Tribunal Constitucional que aquell estat d’alarma que ens va confinar a casa era contrari a la nostra Carta Magna. No perquè no fos necessari, en un moment que el perill de saturació del sistema sanitari era evident, sinó perquè hagués requerit un estat d’excepció. Han passat més de dos anys i no hem desenvolupat encara una legislació sanitària a l’alçada d’un repte semblant. Dos anys després continua sent necessari recordar els morts.

No hem fet prou memòria de les més de 160.000 persones que han perdut la vida durant aquests dos anys i això es torna contra nosaltres. Les xifres del Govern apunten 99.000 morts, però la revista The Lancet les eleva un 60%.