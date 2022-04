El PP i Vox s’han estrenat al govern de Castella i Lleó anunciant baixades d’impostos. Alberto Núñez Feijóo, com a nou cap de l’oposició, el primer que ha demanat a Pedro Sánchez és una rebaixa fiscal. Ho han fet la mateixa setmana que el Fons Monetari Internacional, sovint acusat d’estar al servei de l’economia neoliberal, hagi advertit del perill de les carreres per baixar impostos entre països. La institució internacional recorda que per mantenir la despesa social calen recursos públics.

Moltes administracions han sortit de la pandèmia exhaustes, perquè es van haver d’endeutar per intentar frenar l’ensorrament històric derivat de la crisi de la Covid. Retallar impostos de manera generalitzada pot suposar una pèrdua d’ingressos tributaris que acabaran afectant el nostre benestar, ja de per sí molt castigat per la pujada desbocada de la inflació. Moltes de les grans multinacionals que celebren la baixa fiscalitat que tenen a Madrid i el dumping fiscal practicat pel govern autonòmic de la capital, són els que ara corren per aconseguir el màxim de fons europeus Next Generation. Les empreses que viuen del BOE es queixen que paguen massa impostos, però massa sovint recorden aquella banca que no fa tants anys va ser amb rescatada diners públics.