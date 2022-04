Crec que dintre la parafernàlia de la política, i juguen molts factors contradictoris! Només ens cal veure els comportaments, per adonar-nos de la farsa que apliquen als mítings programats. Almenys encertaríem en diagnosticar els seus propòsits i no vendre’ns fum enganyós del que en realitat haurien d’aplicar. Si parlem dels dretans: aquests la seva consigna és enganyar als votants parlant de Catalunya i del que fem o pretenem fer per desvincular-nos d’Espanya. És un valor en actiu pel menyspreu que generen amb un odi permanent i que tant resultat n’obtenen. Una còpia de la falsedat també la tenim els catalans, atès que divulguen amb escreix la independència i alhora de consolidar el seu posicionament, es distancien dels continguts.

Sempre juguen amb la carta del seu ego personal, desentenent-se de l’actualitat prioritària de recolzar l’esperit catalanista independent. Però això: queda molt lluny del que s’espera i cada cop veiem més clar com s’esfumen les aspiracions del poble. Estem en una constant incoherència del que hauríem d’assolir, apartant-se de la proposta venuda als programes electorals. Aquest entusiasme al que hi combreguem tots, es desinflà pels resultats estancats i mancat dels acords en primera instància previstos. Per això, ho vull considerar com un mercadeig de promeses incompletes, on els principis nacionalistes de país, perden tot protagonisme, quan haurien d’estar subjugats al que nosaltres els ciutadans hi confiem. Menys teatre i més integritat política.