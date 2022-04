L’escriptor Milan Kundera ha escrit: «Els polonesos son tan nombrosos com els espanyols. Espanya és una vella potència que mai no ha sentit amenaçada la seva existència, mentre que la història ha ensenyat als polonesos el que vol dir no ser. Privats del seu Estat, han viscut durant més d’un segle al corredor de la mort. «Polònia no ha mort encara» és el primer vers, patètic, del seu himne nacional. I no fa pas més de cinquanta anys, Witold Gombrowicz, en una carta a Czeslaw Milosz, va escriure una frase que no se li hauria pogut acudir a cap espanyol: «Si, d’aquí a cent anys, la llengua polonesa encara existeix...» (x)

Per això resulta risible que a Espanya s’insisteixi amb el mantra que l’escola catalana adoctrina, i que els alumnes no aprenen en castellà, que no es deixa anar al lavabo als que parlen aquesta llengua (Pablo Casado dixit) o que l’escola catalana «és la llavor per trencar la unitat de la nació» (Rosa Díez). El cert és que davant el reiterat menyspreu i constant animadversió envers el nostre idioma, ens preguntem, consternats, si la llengua catalana encara existirà d’aquí a cent anys...