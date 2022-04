Les elèctriques Iberdrola i Endesa que es forren amb els estratosfèrics preus de la llum, mentre els seus beneficis baten tots els rècords, es queixen de les mesures governamentals per abaratir el rebut elèctric i acusen l’Estat de «intervencionista» que «no soluciona la veritable arrel del problema».

En això de la «no solució», tenen raó. Anem a pams: l’Estat actua per complir l’article 128 de la Constitució que dona el mandat nítidament que «tota la riquesa del país en les seves diferents formes i sigui com fos la seva titularitat està subordinada a l’interès general», i el faculta per a «intervenir empreses». I sí, la veritable arrel del problema no és un altre que les privatitzacions d’empreses estratègiques de l’Estat de gas, electricitat i petroli per part d’Aznar que va vendre, per dos duros, uns serveis de primera necessitat sense els quals no es pot viure dignament, deixant-los a l’atzar de la cobdícia capitalista. L’Estat hauria de posseir alguna elèctrica, gasista i petroliera.