Feliçment, enguany, després dels dos darrers, que la Covid no ho va fer possible, hem recuperat la celebració d’aquests dies de festa, tan esperats per a la gran majoria, tot i que sigui per motius diferents. Tret de l’afany de descans –que sol ser el més comú– per a uns, són dies destinats al seguiment de les tradicions religioses, per a d’altres, són per dedicar-los al lleure, mitjançant els viatges i excursions de tota mena, procurant treure sentit i/o profit dels tres o quatre dies festius. Això sí! Sense oblidar les i els a qui els toca treballar per poder atendre als que fem vacances.

Així doncs, d’una manera o altra, són uns dies molt esperats, per a tothom, fins que, en arribat el dilluns de Pasqua, ve allò que diuen que tot allò bo, passa molt ràpid, i per això cal aprofitar cada instant. Els gironins, que restem a ciutat, aquests dies podem copçar, amb sa orgull, el gust que hi troben el gran nombre de gent que ens visiten, omplint de vida els nostres carrers i places. Essent un dels motius, entre altres, els nostres actes processionals. I ara, a preparar-nos per a una esplèndida diada de Sant Jordi. És el nostre parer.