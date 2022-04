Em dic Anna i faig el batxillerat científic. Gairebé tota la meva vida he pensat que la recerca científica i la investigació mèdica es fan en altres països, però m’he adonat compte que estic ben equivocada. La setmana passada amb l’escola, vam tenir l’oportunitat d’anar a l’Idibgi, el centre d’investigació mèdica de Girona, que ja fa més de 15 anys que treballen per promoure un entorn on la investigació i el desenvolupament científic siguin possibles. Escric aquesta carta perquè em va sorprendre que tan a prop de casa nostra hi hagués un centre de recerca tan important i poc conegut pels estudiants, com jo, que sempre estem pensant d’anar-nos-en lluny quan en realitat al nostre voltant està ple d’oportunitats.