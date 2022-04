Sense definir-me si estic d’acord o no amb els possibles Jocs Olímpics d’Hivern per manca d’informació real i que tant se’n parla actualment, escric per intentar ajudar en la possible associació entre l’Aragó i Catalunya. Diria que totes dues autonomies es necessiten. Però clar, el caràcter d’un poble i un altre, no tenen res a veure. Del català, no en diré res per raons òbvies però de l’aragonès sí que vull fer un comentari. En general, pel que he conegut, la persona veïna, per un costat ens admira i per l’altre ens enveja. Hi ha una relació de respecte, odi i amor especial. Però a mi m’ha passat que, malgrat que quan hi negociava, semblava que mai aconseguiria cap pacte definitiu, finalment i en l’últim segon, feien un canvi inimaginable! Vull dir, que cal tenir paciència i estar segurs, que finalment acceptaran compartir aquests Jocs, sempre i quan no siguin enganyats. N’estic segur que hi haurà un bona entesa en l’últim instant!