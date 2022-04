Cada cop prenen més embranzida les conferències del cicle «Filosofia a l’abast» (filoara.cat/mcf) que es fan un dijous al mes a la Biblioteca Rahola, de la capital gironina. M’he adonat que la del dia 21 d’abril, dijous vinent, és d’allò més interessant, ja que tracta de la transformació de l’art durant l’era de la indústria cultural. I des d’una perspectiva filosòfica, reflexiva. La investigadora catalana Maria Mora, que fa recerca a la Sorbona, a París, inclourà referències a Plató i també a Adorno, Horkheimer i altres, com el mateix Walter Benjamin, amb relació a la reproductibilitat tècnica actual de les obres d’art.

Jo no sé vostès, però cada cop més tinc coneguts que em diuen que prefereixen visitar virtualment certs monuments o contemplar obres d’art des de l’ordinador o el mòbil. Però no és pas el mateix, oi? Semblaria que allò que és autèntic en l’art exigeix ser a prop de l’original, «olorar-lo i potser tocar-lo»; tanmateix, no arribaria pas a tothom.

No sé si la indústria cultural, en sentit ampli, pot fer mal a l’art, el pot fer emmalaltir. Potser dijous a la tarda ho aclarirem una mica. Em diuen que és gratuït, però que cal inscriure-s’hi (girona.cat/cultura). L’Associació gironina «Filosofia, ara» l’ha tornada a encertar amb la temàtica d’aquesta conferència.