Ens ha deixat una gran persona, sense fer soroll, sense donar feina, envoltat de les seves fotografies i els seus records (programes, escrits, pel·lícules, fotografies) tota una vida, 70 anys recollint i guardant com arxiver de Riudarenes sense ser-ho.

Involucrat a la Parròquia amb els amics d’Argimon, amb el grup de Teatre «Els Benavinguts», amb la Colla Gegantera, amb l’Homenatge a la Vellesa. Vestit de Rei Blanc visitava a les llars on hi havia infants per augmentar la seva il·lusió. Ha deixat la seva empremta d’escultor amb dos sants de pedra a les façanes de les parròquies Riudarenes i Salt.

Què et quedava per fer Ramon? res més una vida plena de bonhomia i de servei. Mai vas voler involucrar-te en política , eres i volies ésser un home lliure, per actuar allà on calia, sense protagonisme ni prebendes només volies ser en Ramon de Can Sardeny.

El meu millor amic ,el meu confident , el «soci» que li deia jo. Sí, ens has deixat, i tu i jo encara podíem haver fet més coses, més de seixanta anys treballant junts amb l’inquietud i els projectes per bé dels altres.

Adéu amic, adéu Ramon , quan ens trobem a l’altra dimensió, tornarem a engegar molts projectes. Ara et trobaré molt a faltar, però per la comunió dels Sants estarem sempre junts en esperit.