Després d’una Setmana Santa pletòrica, dilluns de penitència a la carretera. Després d’una Setmana Santa de gaudi, dimarts de tornada a la realitat, però amb les criatures portant la mascareta a la motxilla, per si de cas, i no com un accessori més de l’uniforme escolar, una mesura de la qual encara no podem calibrar l’impacte que tindrà en el seu desenvolupament futur. Després de la darrera Setmana Santa de cares cobertes, avui un dimecres sense tapaboques també per als adults, una molt bona notícia que no ens hauria de fer oblidar tot el que hem viscut. Després d’una Setmana Santa de sol, s’espera un dijous de pluja i de patir per Sant Jordi, però no pel virus, només pels núvols. Després d’una Setmana Santa d’aglomeracions, divendres de planificar les pròximes, amb la cultura prenent tot el protagonisme del cap de setmana, a les places, als auditoris, als teatres. Després d’una Setmana Santa com il faut, si la pluja ho permet, s’augura per dissabte una diada per emmarcar: la voluntat de la ciutadania d’ocupar els carrers hi és i l’expectativa que llibreters i floristes facin calaix, també.

Després d’una Setmana Santa de les de sempre, tan de bo poder dir diumenge que tanquem una setmana de beneïda normalitat.