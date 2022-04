L’Exèrcit rus arrasa amb tot i sotmet els ciutadans, especialment els ucraïnesos, el terror psicològic que genera el possible ús d’armament químic i nuclear. I ni tan sols així, els ciutadans de Mariúpol s’inclinen a la rendició. No sabem si finalment l’exèrcit rus acabarà intentant assaltar Kíev per agafar la capital. Mentrestant, la ciutat de Mariúpol encarna la resistència d’Ucraïna. Som testimonis de la barbàrie, del seu setge, però encara més, del coratge d’un poble que ha anteposat la llibertat a molts béns enormement valuosos. Crec que mereixen tot un gran reconeixement.