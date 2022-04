Vagi per davant el meu desconeixement del món del futbol que sovint genera broma entre els meus ja que mai sé qui guanya ni quan juga, ni dels grans equips. No obstant, el passat dia nou d’abril vaig gaudir junt amb la meva família d’un partit de futbol que em va fer créixer com a persona i va meravellar la meva consciència social, vaig veure un partit de l’aleví del Girona FC Femení. Invitats pels pares de la Carla vam assistir a un espectacle tècnic, de temprança però decisió, força i respecte, empenta i seny d’unes noies que juguen al grup 32 de segona divisió masculina. Aquell dia vaig estar orgullós que un grup de noies portin arreu dels camps de futbol un empremta i missatge d’igualtat de generes, i no perquè guanyessin, que ho van fer amb autoritat, sinó com ho van fer. Em sento orgullós com a Gironí de gaudir d’un equip femení que escampa una lliçó d’un joc impecable en un món tan masclista com és el del futbol. Em sento orgullós que, a més, l’entrenadora sigui una dona, infermera i molt trempada, que ha fet créixer un equip que respira valors, confiança i complicitat. Ara mateix van segones classificades demostrant un futbol elegant, tàctic, net i femení en una lliga masculina, què gran. Orgullós d’anar-hi amb el meu fill Martí de cinc anys per què ha pogut veure aquests valors d’igualtat, esforç i empenta femenina. Orgullós del grup: Claudia, Isona, Carla H., Laia, Nora, Jana, Carla S., Rania, Àfrica, Júlia, Leyre, Nadia i Maggie. Orgullós de la Mimi o Virgínia (entrenadora), del cos tècnic i club i orgullós dels pares i la seva abnegació. Gràcies per compartir-ho amb nosaltres.