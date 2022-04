Tothom s’ha trasbalsat molt amb l’afer dels telèfons dels independentistes a qui han espiat amb Pegasus de l’empresa israeliana MSEG Group. Era un tema que ja havia tret la pota fa un temps quan Roger Torrent ho va denunciar. Ara ha estat una tasca periodística als EUA de The New Yorker i ha causat més commoció.

Anem a pams. Ho va ordenar el govern de Mariano Rajoy, sí, aquell a qui Carlos Lesmes i Manuel Marchena no troben perquè té el nom encriptat com a M. Rajoy. Rajoy està emparentat amb l’ultra feixista Gonzalo Fernández de la Mora, ministre franquista i autor d’un famós llibre, El crepúsculo de las ideologías, a qui en el seu moment citava profusament. La seva mà dreta i ministre de l’Interior era Juan Ignacio Zoido, un impresentable que va tenir un paper patètic quan l’atemptat terrorista de 201. Però resulta que van canviar el govern gràcies a una moció de censura recolzada per ERC. El nou govern de Pedro Sánchez té dos responsables de l’espionatge Margarita Robles, ministra de Defensa, antigament cara progressista de la judicatura i ara passada a la part fosca de l’Estat, i el ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska, de sempre a la part fosca de l’Estat. Doncs van entrar i van continuar amb les escoltes il·legals a més de 20 ciutadans catalans independentistes que representen a més de la meitat dels catalans que els paguen el sou. Un cop s’ha descobert el pollastre ni han dimitit, ni han cessat a ningú. No han dit res. Esperpèntic. El dubte que tenim és que hi ha dues opcions. La primera és que no ho sabessin, pel que haurien de dimitir per inútils i covards de no voler-se enfrontar al feixisme incrustat a l’Estat. La segona opció és que revalidessin les ordres anteriors de continuar espiant a tort i a dret. Encara pitjor.

Hi ha imbècils que diuen: tots els serveis d’informació ho fan. D’acord, però en els règims democràtics quan es descobreix, alguns van a la presó i altres són cessats. De fet si tinguéssim un estat de dret potent s’anul·larien les sentències contra els independentistes catalans, ja que s’ha escoltat il·legalment les converses entre els advocats i els presos.

Aquest és exactament l’escenari d’un govern d’extrema dreta PP i Vox. Si el PSOE fa el mateix que ells vol dir que no tardarem res a que ens governin els fatxes de veritat.

I un apunt final: obligar a la gent d’esquerres de França a votar Emmanuel Macron és una immoralitat. Molts es quedaran a casa. Probablement jo faria el mateix. Sort que no soc francès i no m’ho he de plantejar. La qüestió que no diu ningú és: si Macron va treure 9 milions de vots i Jean-Luc Mélenchon 7, perquè Macron no ofereix a Mélenchon acceptar algunes propostes de la França insubmisa? No ho diu ningú, ni s’ho han plantejat. Van dient que ve el llop, en realitat no ens volen dir que el llop són ells. O potser ni se n’adonen. A regar.