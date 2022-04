Avui dubtava de si em posaria la mascareta o no, en llocs que diuen que ara ja no cal portar-les. He decidit anar sense la mascareta als llocs permesos. La meva sorpresa ha estat l’emoció que he sentit al veure els rostres sencers de les persones que feia molts mesos que no veia i que cada dia hi tenia relació. Si voleu, era un fet acceptat per raons d’higiene però avui, de cop, he quedat plasmat al veure unes expressions quasi noves després de tant temps d’anar mig tapats. Una emoció molt curiosa com inesperada. Diria que en el fons, sense saber-ho, ens agrada la comunicació espontània. O sigui, un somriure o no, t’avisa de com està aquella persona. Si anem mig camuflats, això no existeix. L’únic, poden ser els nostres ulls que poden comunicar quelcom però diria que no en tenim prou per comprendre l’estat d’ànim del més pròxim. Tenim molta sort de poder lluir la nostra imatge lliurament. Cal gaudir-ho!