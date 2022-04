Catalans i catalanes, / de naixença o d’adopció, / visqueu aquí, o a fora, / avui és el nostre patró.

És el dia de Sant Jordi, / de tradició arrelada, / procurem que esdevingui, / una festa assenyalada.

El pinten duent una llança, / per lluitar contra un dragó, / que té presa la princesa, / reclosa dins, a la presó.

La princesa: és Catalunya, / el cavaller: els catalans, / el dragó: són els que volen, / retallar els drets humans.

Però som gent assenyada, / amics de la pau i el treball, / amants de la nostra parla, / i bona gent, al cap d’avall.

Per això no volem llances, / no ens cal matar cap dragó, / avui és el dia de les roses, / de la cultura i la tradició.