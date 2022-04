Seria aquest dia de Sant Jordi possiblement una de les festes més maques que hi ha al nostre planeta Terra, per descomptat la festa més important del nostre petit país i del patró de Catalunya. Un dia que s’ha de viure al carrer, envoltats de felicitat, d’amor i d’una fantàstica targeta de presentació de la nostra societat, perquè una societat que celebra la seva principal festa regalant llibres i roses, en comptes de fer desfilades militars i simples símbols nacionals, demostra la seva sensibilitat, cultura i implicació per crear un món millor.

Visca Catalunya.