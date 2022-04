Respecto les empreses que es dediquen a la matança de porcs i a les granges industrials. Però no respecto que la nostra font de vida, l’aigua potable, estigui enverinada pels purins. Podem donar feina a qualsevol sense haver de vulnerar nostra font de vida i tenim el dret a fonts d’aigua potable que fa temps no tenim. Com es pot arreglar aquest desajustament entre l’avarícia de l’ésser humà i les necessitats del medi ambient que ens dóna aire i aigua potable? L’aigua potable és un dret públic.