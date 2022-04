Atesa la feliç coincidència de la sortida del meu article a la secció La Gàrgola amb la festivitat de Sant Jordi, era evident que el tema a tractar no podia ser d’altre que els llibres i les roses, la perfecta combinació que tants anys ens ha acompanyat en els nostres recorreguts per la Rambla i la plaça Catalunya. El problema que ja s’havia detectat abans de la pandèmia era que l’itinerari entre parades s’havia fet angoixant i escassament atractiu ateses les aglomeracions de gent que aprofitava estones de lleure i/o escapades de feina per complir amb la tradició de comprar aquest mixt de lectura i flor.

Aquesta diada laborable al calendari però tanmateix festiva a la realitat, coincideix també amb la circumstància que, des de fa just quatre dies, ja no és obligatori l’ús de les mascaretes llevat d’alguns espais específics com poden ser els serveis mèdics o el transport públic. És sens dubte una bona notícia que els mateixos epidemiòlegs hagin coincidit en avaluar de poc risc el contagi i, per tant, aprovar la mesura que ens allibera, ara també als espais interiors, de la nosa que tapa boques i coarta espontaneïtat en les relacions. Aquesta pandèmia que ens ha acompanyat amb el seu alè mortal des de finals del 2019 va impossibilitar poder celebrar el Sant Jordi l’any 2020 i, si fou possible fer-ho el 2021, va ser perquè es va optar, amb bon criteri, per modificar el format i allunyar-lo de l’espai esquifit d’una Rambla de la Llibertat que ja no donava més de si. Atesa la realitat imperant i per tal d’evitar aglomeracions no desitjades, es va decidir traslladar parades de llibres i de flors a l’esplanada de La Copa, un espai malauradament infrautilitzat al llarg de l’any excepte per posar-hi les barraques els dies de Fires. La prova va resultar efectiva fins el punt que la mateixa regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gloria Plana, va considerar que «el nou emplaçament és molt positiu per a tothom, tant per l’administració municipal com pels paradistes i la ciutadania en general», En aquest sentit, els resultats d’una posterior enquesta també van reflectir una opinió generalitzada molt favorable al canvi.

La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, la gironina Maria Carme Ferrer, ha augurat que la d’enguany serà «una festa de país en què tothom sortirà al carrer». Malgrat el canvi d’emplaçament al Palau de Fires per la previsió de pluja, sembla que així serà perquè hi ha tantes ganes de desprendre’ns del morrió que ens ha acompanyat dos anys seguits com de recuperar amb tota la seva intensitat una celebració laica que incorpora com a senyal d’identitat l’ocupació festiva dels espais públics. A Girona, l’alternativa de la Devesa per instal·lar-hi les parades es va consensuar amb llibreries i floristeries ja que és un espai idoni i proper al Barri Vell però també suficient per a una passejada tranquil·la tot repassant les darreres novetats editorials sense haver de patir les empentes i les aglomeracions d’abans. Suposo que la d’aquest dissabte serà la prova de foc que farà decantar la definitiva decisió municipal pels anys vinents, però tot fa pensar que la Copa, degudament condicionada, i la previsió del Palau de Fires com a segona opció en cas de pluja, poden ser l’opció de futur.

Com és natural, enguany hi hauran novetats per a tots els gustos, ja siguin dels anomenats «mediàtics», com dels autors amb obra consolidada però també aquells que comencen i es van obrint camí en aquest sinuós món de l’edició. Autors vells i nous es distribuiran en distintes franges horàries prèviament anunciades, un mètode que es va demostrar prou eficaç l’any passat. De moment, el president de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana Joan Abellà ja ha pronosticat que aquest Sant Jordi serà «molt millor» que el del passat 2021. Esperem que sigui així i que la llegenda del cavaller que a Montblanc va rescatar la princesa de la gola d’un drac que «matava i engolia els ramats» pervisqui com una ensenya de pau i concòrdia.