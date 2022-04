Creus que les paraules són suficients per expressar tot el que tens a dins? Cada sentiment, cada emoció, cada plor, cada esclat d’il·lusió, són plens d’una energia que considero que no ho pots descriure amb paraules, però sí amb la música.

A vegades em plantejo com seria una vida sense música, però és impossible imaginar-la. Cada melodia, cada cançó que ha acariciat una alegria, que ha consolat un plor no hi seria, s’esfumaria. El que uns simples sons combinats entre si poden expressar és infinit. Tanques els ulls i et pot transportar en un món paral·lel.

A més a més, la música uneix. Sempre després d’un bon sopar, de tardes d’estiu agafem una guitarra i cantem cançó rere cançó fins que el sol es pon.

La màgia d’una melodia ens pot acompanyar, ens pot unir i ens pot fer estimar-la. Gràcies a la música podem treure tot el que tenim a dins.