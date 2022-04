Sr. Gerard Piqué: Convidat que he estat per tu, a opinar sobre la vostre activitat empresarial «legal», que tothom coneix, et diré modestament que el que tots necessitem, madridistes, culés, pericus, lleons, gironins catalans, ciutadanes, tots, i sobretot els nens i nenes i els seus pares que es pelen de fred cada dissabte al futbol base, és que la secció de màrqueting de la Federació Espanyola de Futbol se n’ocupi de negociar, amb els seus sous i el seu pressupost, aquesta mena de contractes com el que has gestionat, a través de Kosmos, amb ajuda o no del Rei campetxanu, que el pobre no sap dir mai que no... De manera que, tal com l’Ajuntament de Girona té prou advocats com per no gastar-se 75.000 euros en el bufet aquest del Johnnie Walker o Garrigues, perquè de fet, si tenim raó guanyarem, i si no, un perdrem; com sovint fem (tots). Un altre exemple: cap necessitat pública, potser privada sí, hi havia per presentar-se a una de les incomptables reunions del Nou Trueta amb un informe de 170000 € de cost (a tots) que deia, i suposo deu dir encara, que el Trueta podia edificar-se a Domeny.

Em sap greu, Gerard, que la teva afició en el temps lliure, sigui fer calés a costa del que sigui. Primer, perquè no en tens cap necessitat. Segon, perquè amb el que t’has embutxacat es podrien reduir un 50% les quotes que paguem els pares per a que la mainada jugui, reduir tanmateix un 50% les quotes dels clubs, i doblar el material esportiu que dóna la RFEF cada any a totes les Federacions Territorials. Tercer, i més important, perquè l’admiració que has generat en tota la teva trajectòria amb el teu caràcter alegre, la teva simpatia i bon humor, i bon joc, pot estendre encara més del que ja està, malauradament, entre el jovent, el pensament de que si cultives un bon interior de marihuana et folres sense treballar. No són els exemples que al meu parer necessita aquesta societat d’hipòcrites mascaretes. De fet, per lògica, de cada minut que la portem perdem de cinc a nou segons de vida, en funció de la qualitat.