El passat dia 19, Diari de Girona informava que l’ajuntament de Salt organitzarà aquest final de mes, per quarta vegada, el Food Truck Market and Co, una fira gastronòmica que, pel que es veu amb el nom, pretén atraure un públic internacional. Es veu que els mitjans anglesos i nord-americans en van plens.

La regidora de Desenvolupament Local Cristina Alarcón i el batlle Jordi Viñas posaven satisfets i cofois davant la càmera d’en Marc Martí mentre presentaven, la setmana de Sant Jordi, un programa de concerts, on el català hi té una presència més aviat discreta, per no dir una altra cosa. Segurament que el dia 23, els electes independentistes regalaran llibre i rosa i faran declaracions ostentoses en favor del català. Mentrestant, però, el menystenen i el van arraconant en el seu municipi.