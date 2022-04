M’impressiona molt veure cada dia els atacs que pateixen a Ucraïna, les morts civils, les destruccions materials impecables i sobretot la lluita que transmet aquest poble. Increïble quan veus, els bombers i persones que malgrat la ruïna que pateixen dels seus bens humans i materials, ells, lluiten per allò seu i ho van netejant i ordenant com poden. Quasi, quasi , no em puc creure aquesta voluntat tan ferma de reconstruir el seu país quan encara les bombes de l’enemic van amenaçant els seus habitants i a la seva terra. Vull dir que tens la sensació que tard o d’hora, rebran un nou atac de míssils. I per tant veure a la gent que «viu» allà, intentant refer el seu espai vital quan encara estan en guerra, em deixa perplex! Una lliçó de voluntat de supervivència humanitària pels que de vegades ens queixem per coses que ara diria que són trivials. Els valors mai són iguals per a tothom però si que cal pensar-hi. Ens pot ajudar a valorar millor tot allò que ara gaudim!.