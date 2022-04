Aquestes van ser les paraules que el professor Joan Francesc Mira, l’intel·lectual valencià més important que tenim entre nosaltres, va dir a l’entrevista que la periodista Lídia Herèdia li va fer als Matins de TV3, l’11 de març de 2020.

Aquest gran savi del nostre temps, tot i que ell, amb modèstia, es definia com «un professional de l’antropologia social sense professió i un aficionat al grec», afirmà, molt assenyadament, que en l’actualitat «s’està confonent la laïcitat amb la ignorància».

He recordat aquestes assenyades paraules del professor Mira, quan he llegit l’article, «Perdre l’oremus», del Sr. Mateu Ciurana (Diari de Girona, 16 d’abril 2022). L’autor d’aquest text afirmava, molt encertadament, que «el desig de tenir un estat totalment laic, no és el contrari del respecte a la pràctica religiosa». I per això el Sr. Ciurana es lamentava dels «joves que són pràcticament analfabets en matèria d’història de la religió». I és que avui són molts els joves que desconeixen expressions com: «més fals que Judes, fer Pasqua abans de Rams, judici salomònic, està diluviant, odi caïnita».

A l’entrevista, Joan Francesc Mira deia que ell era «un cristià cultural» i que a la nostra societat (i també a l’escola), «si no tens el referent del cristianisme, no pots entendre res, absolutament res».

Referint-se als qui pretenen excloure de la societat i de l’escola la religió, el professor Mira deia que li semblava «una pèrdua imperdonable, eliminar de la formació escolar els elements de la cultura cristiana, per la senzilla raó que és la nostra». I afegia encara: «Eliminar això és eliminar tota la història. Els alumnes que no hagin entrat en aquesta cultura cristiana, ¿seran més feliços? És com si a una persona no li explico qui és son pare o sa mare», ja que en aquest cas, «estàs en el món mig penjat en l’aire, sense lloc». El professor Mira deia també que, «no es pot eliminar la cultura cristiana», pel fet que «està imbricada en la nostra història i ens cal, per entendre el món».

L’assignatura de religió no ha de ser un adoctrinament, pel fet que no ha d’impartir «doctrina cristiana». Però sí que ha de donar uns coneixements que formen part (des de fa segles), de la nostra cultura i de la nostra història. El professor Mira afirmava que la religió «és independent de la fe» i deia que «no podem perdre totes les referències culturals externes, literàries, històriques, monumentals, estètiques». Però l’Evangeli, com ha dit el papa, «dóna el millor de si mateix a la civilització».

Cal recordar als qui acusen la religió d’ideologia, que, l’escola, que mai no és neutra, transmet i fomenta valors com els drets humans, la solidaritat, la llibertat, el respecte al diferent, el pacifisme, uns valors que són ideològics.

Com deia el professor Joan Francesc Mira (i com assenyalava el Sr. Ciurana), amb l’exclusió de la religió a l’escola estem perdent «referències culturals» i estem «confonent la laïcitat amb la ignorància».