Últimament s’ha vist molt per la televisió notícies sobre el gran allau de refugiats com a conseqüència de la guerra a Ucraïna. Davant de les mesures preses del països acollidors m’agradaria evidenciar una desigualtat a l’hora d’acollir refugiats.

És humiliant que en ple segle XXI hi hagi guerres que provoquin crisis migratòries massives, però és encara més vergonyós, que observem una segregació per escollir exiliats. Posem com a exemple Síria, la guerra en aquest país va deixar 5’6 milions de civils sirians sense llar després de 9 anys de conflicte. A més a més, impacta molt que el principal país d’acollida sigui Turquia, un país europeu però d’orient.

Ara, amb la difícil situació dels ucraïnesos, Europa està actuant com a protector i emet permisos de residència i treball per a ells. Mentre que els de Síria se’ls tanca en camps de refugiats on el 80% d’ells es troba en situació d’extrema pobresa i necessiten ajuda humanitària per sobreviure i poder més endavant reconstruir les seves vides.

Tinc curiositat sobre què deuen pensar altres països en conflicte que no tenen la pell blanca sobre aquestes noves ajudes que ells no han obtingut. Ja que, ens podem preguntar: què és allò que els nouvinguts tenen i que Síria no té?

Amb aquesta reflexió no es demana que es treguin els permisos especials als ucraïnesos, sinó que, si de veritat es vol ajudar a tots als refugiats. Aquestes ajudes es facin compadint-se de la situació de la qual venen i no fixant-se si tenen la pell blanca, o morena o fosca; O bé, si són de l’Islam, són Jueus o són cristians catòlics.