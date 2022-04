-Petició enviada a l’Ajuntament de Girona, el 12/04/2022:

«Per les voreres de molts carrers i places de Girona, des del Barri Vell a l’Eixample, hi circulen diàriament, totalment descontrolats i desbocats, molts patinets i bicicletes torejant a les persones de totes les edats que hi passegem pensant que estem emparats i protegits pel significat de les voreres.

No ho han observat la Policia Municipal o els pocs Agents Cívics vetlladors de la convivència i el civisme als carrers i places dels barris de la ciutat...? He observat que les seves figures brillen per la seva absència pels carrers i places entra la ciutadania.

Pregunto i espero resposta: fins quan hem d’esperar que d’un moment a l’altre facin mal a alguna persona vianant (criatura o ancià) perquè l’Ajuntament hi posi, seriosament i a consciència, remei a aquestes males i abusives pràctiques?

Potser seria bo que la Policia Municipal i els Agents Cívics, obrissin més els ulls i els controls aplicant les normes de protecció ciutadana sancionant seriosament als infractors que cada dia n’hi ha més i més perillosos. Alguns, a més a més, ratllant la mala educació amb signes desagradables si intentes avisar-los.

Per favor no ens deixeu caure atropellats, en plena vorera, per uns patinets o unes bicicletes incíviques. No hauríem de ser els vianants qui hi posem ordre!»

-Resposta de l’Ajuntament, el 19/04/2022:

«Gràcies pel suggeriment, es fan i es faran controls específics per part de la Policia Municipal al respecte».

Llavors jo em pregunto... Algun vianant els ha vist per algun carrer del Barri Vell o de l’Eixample, controlant les bicicletes o patinets per les voreres?